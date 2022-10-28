ЦБ спрогнозировал, что нижняя точка спада экономики РФ придется на середину 2023 г.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ после стабилизации в летние месяцы в сентябре опять стала снижаться, нижняя точка спада экономики будет пройдена в середине 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ в пятницу.

"Благодаря более быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение ВВП в этом году будет меньше, чем предполагалось в середине года. Это связано с более позитивной ситуацией в III квартале благодаря промышленному производству и сельскому хозяйству, где в этом году ожидается рекордный урожай", - отметила она.

"В результате улучшили прогноз по ВВП на этот год и считаем, что сокращение экономики составит 3-3,5% (вместо ожиданий спада на 4-6% по июльскому прогнозу - ИФ)", - заявила Набиуллина.

"Вместе с тем, по оперативным данным, после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться. Среди причин можно назвать ослабление потребительского спроса, а также ухудшение условий для российского экспорта", - сказала глава ЦБ.

"Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года", - прокомментировала она ожидания по 2023 году.

"Спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности. Прогноз по ВВП на следующий год оставлен без изменений - сокращение на 1-4%. В IV квартале 2023 года динамика станет положительной (по прогнозу ЦБ, рост на 0-1,5% в годовом выражении - ИФ)", - заявила Набиуллина.