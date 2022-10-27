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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Saipem за девять месяцев снизила чистый убыток в восемь раз

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Итальянская нефтесервисная Saipem SpA в январе-сентябре 2022 года получила чистый убыток в 138 млн евро против 1,121 млрд евро по итогам аналогичного периода прошлого года, говорится в её отчете.

Компания приводит показатели за отчетный период за исключением результатов бизнеса по бурению на суше (Onshore Drilling), о продаже которого KCA Deutag было объявлено в начале лета.

ЭкономикаПолугодовой чистый убыток Saipem сократился в шесть разЧитать подробнее

Выручка за девять месяцев выросла на 46,1% относительно девяти месяцев 2021 года, до 7 млрд евро (7,4 млрд евро с учетом Onshore Drilling), скорректированный убыток сократился год к году с 816 млн евро до 124 млн евро.

EBITDA составила 445 млн евро (по итогам января-сентября 2021 года была отрицательной: -344 млн евро).

По итогам трех кварталов портфель заказов Saipem (с учетом неконсолидированных активов) составляет 21,48 млрд евро. При этом в прошедшем квартале компания исключила из него контракты с российскими компаниями на 800 млн евро ввиду санкций Евросоюза против РФ.

Saipem специализируется на инжиниринговых, буровых и строительных услугах для крупных проектов в области энергетики и инфраструктуры.

Saipem
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