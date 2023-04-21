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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Glencore в I квартале снизил выпуск никеля на 32%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Glencore снизил выпуск на 32%, до 20,9 тысячи тонн, в связи с увеличением переработки стороннего сырья на Sudbury INO.

Выпуск меди из собственного сырья сократился на 5% в годовом измерении, до 244,1 тысячи тонн, цинка - на 15%, до 205,3 тысячи тонн. Сокращение производства компания объяснила в том числе плохими погодными условиями на медно-цинковом руднике Antamina в Перу (Glencore владеет 33,75% в проекте).

Производство свинца сократилось на 16%, до 39,3 тысячи тонн, золота - на 1%, до 187 тысяч унций, серебра - на 31%, до 4,5 млн унций.

Выпуск кобальта вырос на 8% и составил 10,5 тысячи тонн, феррохрома - на 3%, до 400 тысяч тонн.

Объем добычи угля снизился на 6%, до 26,9 млн тонн.

Производственные результаты Glencore за I квартал в целом совпали с ожиданиями менеджмента, учитывая произошедшее в 2022 году изменение портфеля активов (продажу и закрытие ряда цинковых и свинцовых шахт) и эксплуатационные условия, отметил глава компании Гэри Нэгл.

Glencore подтвердила прогноз по производству на 2023 год: в этом году компания планирует выпустить порядка 1,04 млн тонн меди, 38 тысяч тонн кобальта, 950 тысяч тонн цинка, 112 тысяч тонн никеля, 1,31 млн тонн феррохрома и 110 млн тонн угля.

Glencore Перу Antamina Гэри Нэгл
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