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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ улучшил прогноз спада ВВП России в 2022 году до 3-3,5%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6%, прогнозировавшихся в июле, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении (против прогноза спада на 8,5-12% в июльской версии).

Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%.

ЦБ ожидает, что экономика РФ перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.

В 2024-2025 годах ВВП России, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно (прогноз не изменился).

При этом в ЦБ особо отмечают, что усиление внешних торговых и финансовых ограничений способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики.

ЦБ РФ
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