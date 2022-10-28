ЦБ заявил о сбалансированности инфляционных рисков в РФ на краткосрочном горизонте

На среднесрочном по-прежнему преобладают проинфляционные риски

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Проинфляционные и дезинфляционные риски на краткосрочном горизонте сбалансированы, на среднесрочном - по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Проинфляционные эффекты, по мнению ЦБ, могут оказаться более выраженными, чем ожидается в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации.

Источником проинфляционных рисков также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем может создать рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения.

Сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях возросшей общей неопределенности и длительности привыкания граждан к новой структуре предложения остается наиболее значимым дезинфляционным риском. Дезинфляционное влияние также может оказать более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся, в том числе активным восстановлением импорта. Кроме того, в ближайшие месяцы более выраженными могут оказаться дезинфляционные эффекты рекордного урожая 2022 года.

Оценку рисков со стороны бюджета Банк России не изменил. ЦБ исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики может привести дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы.

ЦБ отмечает возможный риск увеличения ограничений на стороне предложения из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта. "В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля", - подчеркивает Банк России.