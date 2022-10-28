Квартальная чистая прибыль Chevron увеличилась в 1,8 раза

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, выручку - на 49% за счет повышения цен на энергоносители.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $11,231 млрд, или $5,78 в расчете на акцию, по сравнению с $6,111 млрд, или $3,19 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль повысилась до $5,56 с $2,96 на акцию.

Выручка увеличилась до $66,644 млрд против $44,71 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $4,89 на акцию при выручке в $57,36 млрд.

В сегменте upstream (добыча и разведка) прибыль выросла до $9,307 млрд с $5,135 млрд годом ранее, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) - до $2,53 млрд по сравнению с $1,31 млрд в прошлом году.

Добыча Chevron в прошедшем квартале составила 3,027 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, незначительно снизившись с 3,034 млн б.н.э./с за тот же период годом ранее. Добыча в США выросла на 4,4%, в остальном мире - сократилась на 2,9%, в основном из-за окончания действия лицензий в Индонезии и Таиланде.

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в июле-сентябре выросла до $76 за баррель против $58 за баррель годом ранее, природного газа - подскочила до $7,05 с $3,25 за 1000 кубических футов.

Свободный денежный поток в январе-сентябре составил $37,1 млрд против $19,7 млрд за тот же период годом ранее. Капиталовложения увеличились до $8,2 млрд с $5,8 млрд.

С начала 2022 года капитализация Chevron выросла на 51,6% (до $346,6 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 20,1%.