Chevron сообщила о рекордной добыче в 2021 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских нефтепроизводителей корпорация Chevron сообщила, что завершила с чистой прибылью четвертый квартал и весь 2021 год, при этом годовой объем добычи углеводородов достиг рекорда.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль компании составила $5,1 млрд, или $2,63 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $665 млн, или $0,33 на акцию, за такой же период 2020 года. Скорректированная прибыль выросла до $2,56 на акцию с $0,16.

Выручка подскочила почти вдвое и достигла $45,861 млрд против $24,843 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,12 на акцию при выручке в $45,337 млрд.

По итогам 2021 года в целом Chevron зафиксировала чистую прибыль в $15,625 млрд, или $8,14 на акцию, по сравнению с убытком в $5,543 млрд, или $2,96 на акцию годом ранее. Выручка повысилась до $155,606 млрд с $94,471 млрд.

При этом добыча компании в прошлом году поднялась до 3,099 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 3,083 млн бнэ/с в 2020 году. В том числе в четвертом квартале производство составляло 3,117 млн бнэ/с по сравнению с 3,277 млн бнэ/с за тот же период предыдущего года.

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в октябре-декабре выросла до $63 за баррель с $33 за баррель годом ранее, природного газа - до $4,78 с $1,49 за 1 тыс. кубических футов.

Объем доказанных резервов компании увеличился за прошлый год на 1,3 млрд бнэ.

Котировки акций Chevron снижаются на 4,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация нефтепроизводителя за последние двенадцать месяцев выросла на 52%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 14%.