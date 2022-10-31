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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

AP сообщило о планах Байдена ввести налог на "непредвиденную прибыль" для нефтяников

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник призовет нефтяные компании инвестировать средства в снижение цен на бензин, в противном случае он предложит Конгрессу ввести для них налог на "непредвиденную прибыль", сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

"Президент снова призовет нефтегазовые компании инвестировать свою рекордную прибыль в снижение расходов американских семей (на бензин - ИФ) и в наращивание производства. Если они этого не сделают, он призовет Конгресс рассмотреть вопрос о том, чтобы потребовать от нефтяных компаний уплаты дополнительных налогов", - добавил источник агентства в Белом доме.

Агентство отмечает, что источник не использовал прямо формулировку "налог на непредвиденную прибыль", однако, по мнению американских СМИ, инициатива Байдена связана именно с крупной прибылью, о которой отчитались такие компании как Exxon Mobil, Chevron и Shell в период с июля по сентябрь 2022 года.

Выступление Байдена ожидается в ночь на вторник по московскому времени.

США Джо Байден Exxon Mobil Chevron Shell
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