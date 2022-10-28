Exxon увеличила чистую прибыль в III кв. почти в три раза, до рекорда

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года почти в три раза, при этом показатель стал рекордным.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре составила $19,7 млрд по сравнению с $6,8 млрд за аналогичный период прошлого года. В расчете на акцию она выросла до $4,68 с $1,57.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,45 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, - $3,86 на акцию.

Квартальная выручка выросла в 1,5 раза, до $112,07 млрд, также оказавшись лучше консенсус-прогноза рынка, составлявшего $104,594 млрд.

Добыча углеводородов Exxon Mobil в минувшем квартале увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 3,716 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщается в отчетности.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в июле-сентябре составила $12,4 млрд против $11,4 млрд в апреле-июне.

Капиталовложения Exxon в третьем квартале составили $5,7 млрд.

Exxon повысила размер квартальных дивидендов на 3,4%, до $0,91 на акцию против $0,88 на акцию.

Акции компании прибавляют в цене 2,3% на предварительных торгах в пятницу. Капитализация Exxon с начала текущего года выросла почти в 1,8 раза.