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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора проекта "Сахалин-1"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора СРП-проекта "Сахалин-1", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы благополучно покинули Россию после экспроприации. Нашим приоритетом всегда было быть ответственным оператором, защищая сотрудников, окружающую среду и целостность операций на "Сахалине-1". Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1", и проект был передан российскому оператору", - заявили в компании.

"Мы благодарны за профессионализм, опыт и самоотверженность, проявленные сотрудниками Exxon Neftegas Ltd. (предыдущий оператор проекта "Сахалин-1" - ИФ) в этих сложных обстоятельствах, и гордимся нашими значительными достижениями в проекте "Сахалин-1" с 1996 года", - добавил представитель Exxon.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd, являясь оператором проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций".

В августе Exxon Mobil сообщил, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

7 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Через неделю в соответствии с этим указом в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО "Сахалин-1", единоличным исполнительным органом которого является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

В соответствии с октябрьским указом президента РФ, "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получает 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% - японской SODECO и 20% - индийской ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО и зарубежным компаниям дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

Exxon Mobil Россия Сахалин-1
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