ЦБ РФ будет уточнять оценки влияния на ДКП недавних событий по мере поступления данных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России будет уточнять оценки недавно возникших событий на денежно-кредитную политику (ДКП) по мере поступления данных, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно. По мере поступления данных о развитии экономики в этих условиях мы будем дополнительно уточнять наши оценки этих эффектов и их влияние на прогноз", - сказала Набиуллина.

"Наши решения будут направлены на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году", - отметила председатель ЦБ.

Банк России, сохранив в пятницу ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.