Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ РФ будет уточнять оценки влияния на ДКП недавних событий по мере поступления данных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России будет уточнять оценки недавно возникших событий на денежно-кредитную политику (ДКП) по мере поступления данных, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно. По мере поступления данных о развитии экономики в этих условиях мы будем дополнительно уточнять наши оценки этих эффектов и их влияние на прогноз", - сказала Набиуллина.

"Наши решения будут направлены на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году", - отметила председатель ЦБ.

Банк России, сохранив в пятницу ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ пока не видит возможности увеличить лимит по вывозу валюты с $10 тыс.

ЦБ спрогнозировал, что нижняя точка спада экономики РФ придется на середину 2023 г.

Ситибанк планирует продать портфель розничных кредитов банку "Уралсиб"

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр

В Exxon заявили, что решение о создании оператора "Сахалина-1" нарушило их права в СРП

В Exxon заявили, что решение о создании оператора "Сахалина-1" нарушило их права в СРП

ЦБ второй раз подряд воздержался от сигнала о следующем решении по ставке

ЦБ РФ отметил признаки замедления кредитной активности в октябре

ЦБ РФ отметил признаки замедления кредитной активности в октябре

ЦБ ждет, что в ближайшие месяцы мобилизация будет сдерживать спрос и инфляцию

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Volkswagen увеличил операционную прибыль в III кв. на 65%, выручку - на 24%

Volkswagen увеличил операционную прибыль в III кв. на 65%, выручку - на 24%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });