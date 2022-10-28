ЦБ второй раз подряд воздержался от сигнала о следующем решении по ставке

Впервые ЦБ спрогнозировал макроэффекты, вызванные частичной мобилизацией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

По итогам сентябрьского совета директоров ЦБ Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5%, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. При этом на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки.

В октябрьском заявлении ЦБ сохранил только формальную часть сигнала, она повторяет предыдущий вариант ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

Существенным новшеством по сравнению с предыдущим заявлением, вышедшим за несколько дней до президентского указа о частичной мобилизации, стало описание макроэкономических эффектов этого решения.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - сказано в заявлении.

"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации", - отметил ЦБ, подчеркнув затем еще раз нарастание ограничений на рынке труда на фоне частичной мобилизации.