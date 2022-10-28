Ставка вышла на плато, окруженное туманом. Заявление Банка России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу собрался, главным образом, для продуктивного обмена мнениями по текущему моменту - само решение было безальтернативным. ЦБ всеми силами намекал рынку, что изменения ставки не будет, рынок в это верил, и на сей раз его ожидания обмануты не были.

Крайне редкий случай в современной истории инфляционного таргетирования: на традиционный вопрос о вариантах на столе ЦБ в этот раз не стал перечислять резервные сценарии, даже в жанре "для порядка". Ставка должна была остаться на уровне 7,5%, и она осталась.

"В этот раз у нас был очень широкий консенсус по поводу решения о том, что ставку надо оставить неизменной", - сказала на пресс-конференции после заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "По итогам сегодняшнего заседания был широкий консенсус как в части решения оставить ставку неизменной на уровне 7,5%, так и в части нейтрального сигнала", - вторил ей куратор ДКП Алексей Заботкин.

Отсутствие направленного сигнала о будущей направленности ДКП - тоже явление не частое, но вот уже второе заявление подряд ЦБ оставляет рынок без "сигнальной" фразы. В середине сентября это был намек на то, что серия из шести подряд снижений ставки с "экстренных" февральских 20% подошла к концу. Сейчас же - дань тем факторам, которые появились уже после заседания 16 сентября и сильно затруднили макропрогнозирование, как минимум на ближайшее время.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала Набиуллина.

Впрочем, даже в свободном режиме "реагирование на поступающие данные" ЦБ не слишком верит в такие входящие, которые позволят вскоре вернуться к снижению ставки. "Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - обратил внимание Заботкин.

Частичная мобилизация инфляции

О факторе, который вмешался в денежно-кредитные расклады спустя всего несколько дней после сентябрьского заседания, ЦБ и в заявлении, и на пресс-конференции сказал достаточно прямо и подробно.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - сказано в заявлении.

"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации", - отметил ЦБ, подчеркнув затем еще раз нарастание ограничений на рынке труда на фоне частичной мобилизации.

Мобилизационный мотив проник и в ключевой абзац заявления Набиуллиной.

"Основные тенденции, которые мы наблюдали в последние месяцы, сохранились. Текущие темпы роста потребительских цен остаются пониженными, годовая инфляция замедляется. Экономика продолжает адаптироваться к происходящим изменениям. При этом возникли новые факторы, которые в среднесрочной перспективе можно отнести к проинфляционным. Прежде всего это усиление геополитической напряженности, частичная мобилизация, а также ухудшение ситуации в мировой экономике. С учетом этого решение о сохранении ставки неизменной сегодня представляется наиболее сбалансированным", - сказала она.

Не поддающиеся пока точной оценке макроэкономические эффекты частичной мобилизации - туман, который затягивает занятое денежно-кредитной политикой плато.

"Новым фактором, влияющим на динамику цен, является частичная мобилизация. В ближайшие месяцы из-за снижения потребительского спроса ее эффекты будут дезинфляционными. Но затем может проявиться проинфляционное действие через изменения в структуре рынка труда, нехватку персонала отдельных специальностей. Все экономические последствия от произошедшего сдвига в структуре занятости оценить пока сложно. Они будут проявляться постепенно через подстройку зарплат и возможное усиление перетока рабочей силы между различными отраслями и регионами", - заявила Набиуллина.

Нейтральность в прогнозах

Обновленный в пятницу среднесрочный макроэкономический прогноз также отражает нейтральную риторику Банка России.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2022 год регулятор уточнил до 10,6% с 10,5-10,8% в июле, прогноз на 2023 год в 6,5-8,5% и на 2024 год 6,0-7,0% оставлен без изменений. До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4%-7,6%, тогда как в июле ожидал ее на уровне 7,4-8,0%.

Прогноз по инфляции в РФ на 2022 год также был уточнен. На фоне декабрьской индексации тарифов за услуги ЖКХ была повышена нижняя граница диапазона инфляции: теперь регулятор ждет ее в 2022 году на уровне 12-13% вместо прежних 11-13%. Банк России по-прежнему ожидает снижения инфляции в 2023 году до 5-7%, ее возвращения к цели в 4% в 2024 году.

ЦБ, как и обещал, улучшил оценку динамики ВВП РФ на текущий год: ждет его снижения на 3-3,5% вместо падения на 4-6%, прогнозировавшего в июле. При этом в IV квартале 2022 года Банк России ожидает спада экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении (против прогноза спада на 8,5-12,0% в июльской версии).

ЦБ ожидает, что экономика РФ перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. Прогноз снижения ВВП РФ на 2023 год регулятор оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно (прогноз не изменился).

Рынок не удивился

Реакция рынка ОФЗ на решение ЦБ оказалась достаточно сдержанной, так как инвесторы были готовы к такому развитию событий, отмечает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Базовый сценарий ЦБ предполагает, что ключевая ставка останется на текущем уровне до конца 2023 года, а в 2023 году ее средний уровень будет в диапазоне 6,5-8,5%. Это значит, что, по мнению ЦБ, в следующем году с одинаковой вероятностью возможно как повышение, так и понижение ставки. Это объясняется тем, что ЦБ считает текущие проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированными в краткосрочном периоде. При этом, по мнению ЦБ, на более длинном горизонте преобладают проинфляционные риски", - отмечает Рапохин.

Ключевым элементом сигнала Банка России является комбинация прогноза по ставке и инфляции на следующий год - регулятор сохранил прогноз по инфляции на уровне 5-7% по итогам 2023 года и прогноз по средней ключевой ставке 6,5-8,5% в 2023 году, подчеркивают аналитики компании "ВТБ Мои инвестиции". "Единственной нотой, которую можно интерпретировать как очень слабое ужесточение сигнала, является фраза о том, что среднесрочные проинфляционные риски "несколько выросли с середины сентября"", - отмечают эксперты. Ключевая ставка, по их мнению, останется неизменной до конца 2022 года, во втором полугодии 2023 года она может быть повышена.

"Регулятор оставил без комментария направление возможного изменения ставки на последующих заседаниях, однако, согласно обновленной средней оценке ключевой ставки до конца года, регулятор рассматривает симметричные сценарии снижения и повышения ключевой ставки на 25-50 б.п.", - считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Вместе с тем, он тоже ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% до конца 2022 года.

Директор по инвестициям "ЛокоИнвеста" Дмитрий Полевой считает, что в текущих условиях выжидательная тактика является единственно верной. "ЦБ остается на развилке трех дорог (ставку повышать, понижать или сохранять неизменной). Мы считаем, что будущее позволит ему свернуть по пути, предполагающему небольшое смягчение политики в 2023 году - до 6,50-6,75%. Для классических бондов это фактор поддержки, доходности ОФЗ могут опуститься на 25-50 б.п.", - отмечает эксперт.

ЦБ не делает резких движений, анализируя поступающие экономические данные для принятия дальнейших решений, отмечает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Мы считаем, что сегодняшнее решение по ставке было уже заложено в рынок и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке", - пишет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он также ждет сохранения ключевой ставки до конца года на уровне 7,5%, возобновления цикла ее снижения в 2023 году по мере замедления инфляции.

Альфа-банк полагает, что ЦБ в декабре может снизить ключевую ставку. "Исходя из прогноза средней процентной ставки ЦБ РФ на уровне 7,4-7,6% на оставшуюся часть года, ключевая ставка может сохраниться на прежнем уровне. В то же время мы считаем, что снижение экономической активности в четвертом квартале 2022 года может оказаться глубже, чем считает ЦБ. Таким образом, мы не исключаем сценария, при котором ЦБ вынужден будет продолжить монетарное смягчение на заседании 16 декабря", - пишут аналитики банка в своем обзоре.

Заявление от 28 октября

Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0-13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%.

Месячный сезонно сглаженный темп прироста цен в сентябре увеличился. Это отчасти произошло за счет разового повышения тарифов на рынках страхования и мобильной связи. Без учета влияния разовых факторов месячный прирост цен также увеличился, однако оставался низким. Оперативные данные в октябре указывают на сохранение в целом низкого текущего инфляционного давления.

Несмотря на происходящее снижение годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 12,0-13,0%. Уточненный прогноз Банка России учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия в целом оставались нейтральными, однако несколько ужесточились, несмотря на произошедшее в сентябре снижение ключевой ставки. Это во многом связано с усилением геополитической напряженности. На этом фоне выросли доходности ОФЗ, приостановилось снижение кредитных ставок, ужесточились неценовые условия банковского кредитования. Одновременно банки повысили депозитные ставки, реагируя на переток средств населения с банковских вкладов в наличные рубли.

Несмотря на повышенные инфляционные ожидания и рост доли наиболее ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в структуре сбережений, население сохраняло высокую склонность к сбережению.

Темпы роста кредитования оставались в целом высокими. Поддержку кредитованию оказывали как произошедшее с весны снижение ключевой ставки, так и правительственные программы льготного кредитования. Однако в октябре наметились некоторые признаки замедления кредитной активности, в том числе на фоне ужесточения неценовых условий банковского кредитования, особенно в розничном сегменте.

Экономическая активность. Оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем Банк России оценивал ранее. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в условиях внешних торговых и финансовых ограничений. Этому способствуют постепенная диверсификация поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, процессы импортозамещения, а также выход на новые рынки сбыта, включая переориентацию на потребителей внутри страны.

В то же время, согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Нарастают и ограничения на рынке труда, в том числе в результате частичной мобилизации. Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет более слабой динамики потребительского спроса, то в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения в экономике в целом.

В сентябре деловые и потребительские настроения несколько ухудшились. Это связано с ростом общей неопределенности. В этих условиях замедлилось восстановление потребительской активности, которая остается сдержанной. В то же время поддержку внутреннему спросу оказывали меры бюджетной политики, в частности возросший спрос со стороны государственного сектора.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0-3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)-(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. В 2024-2025 годах ВВП будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.

Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.

Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.

Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации. Источником проинфляционных рисков также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем.

Наиболее значимым дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях возросшей общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. В ближайшие месяцы также более выраженными могут оказаться дезинфляционные эффекты рекордного урожая 2022 года.

Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 28 октября 2022 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 16 сентября

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В августе годовая инфляция снизилась до 14,3% (после 15,1% в июле) и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1%.

Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса. Дополнительным дезинфляционным фактором стало расширение предложения на отдельных товарных рынках в условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений на экспорт. В то же время в августе снижение общего индекса потребительских цен в месячном сезонно сглаженном выражении замедлилось, а показатель базовой инфляции несколько вырос.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0-13,0%. Снижение годовой инфляции продолжится в том числе под влиянием эффекта базы, несмотря на ожидаемое дальнейшее увеличение текущих темпов прироста цен. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться и, по оценкам Банка России, стали в целом нейтральными. Вслед за снижением в июле ключевой ставки уменьшились доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Произошло дополнительное снижение кредитных и депозитных ставок, особенно краткосрочных.

Несмотря на уже произошедшее снижение депозитных ставок, в целом продолжался приток средств населения в кредитные организации. Происходил приток средств домашних хозяйств на долгосрочные рублевые депозиты и текущие счета и отток с краткосрочных рублевых депозитов. Это отражает нормализацию структуры банковских сбережений населения.

Ускорился рост корпоративного кредитования. Восстанавливалось необеспеченное потребительское кредитование, а в ипотечном сегменте наблюдался существенный рост. Поддержку кредитной активности оказывали как правительственные программы льготного кредитования, так и произошедшее в апреле - июле снижение ключевой ставки.

Экономическая активность. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем данные по ВВП за II квартал и оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. При этом сохраняется выраженная неоднородность тенденций в отраслевом и региональном разрезах.

Негативное влияние на экономическую активность оказывают факторы как спроса, так и предложения. Согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Однако их деловые настроения продолжают улучшаться по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях.

Потребительская активность, несмотря на некоторое восстановление, остается сдержанной. Это связано с произошедшим снижением реальных доходов населения при одновременном сохранении склонности домашних хозяйств к сбережению. Последнее, в частности, объясняется не только общей экономической неопределенностью, но также и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг. Вместе с тем ограничения на стороне предложения на потребительских рынках несколько ослабли в связи с постепенным восстановлением потребительского импорта и процессами импортозамещения.

Ситуация на рынке труда в целом остается стабильной. Хотя число вакансий со стороны работодателей снизилось, уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов. Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом происходит через механизм неполной занятости и подстройку реальных заработных плат.

По оценке Банка России, с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике снижение ВВП по итогам 2022 года может сложиться ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона (-6,0)-(-4,0)%.

Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски.

Риски для базового сценария в значительной мере связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков, а также с динамикой инфляционных ожиданий.

Дезинфляционное влияние на краткосрочном горизонте может оказать высокая склонность населения к сбережению в условиях общей экономической неопределенности, длительности привыкания к новой структуре предложения на потребительских рынках, а также ожиданий дальнейшего снижения цен на фоне произошедшего с начала года укрепления рубля. При этом эффект переноса последнего в цены может иметь более протяженный во времени характер. Дополнительным дезинфляционным фактором может стать хороший урожай сельскохозяйственной продукции 2022 года. Более выраженные дезинфляционные эффекты может иметь и рост предложения на внутреннем рынке товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения.

Источником краткосрочных проинфляционных рисков являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям, а также ускорение потребительского кредитования. Рост потребительского кредитования может усиливаться смягчением неценовых требований банков к заемщикам и снижением премий за риск в процентных ставках. Эти факторы могут в совокупности привести к опережающему росту потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска.

Существенные проинфляционные риски может создать и дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений. Они способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.

Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.