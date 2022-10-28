Swiss Re получила чистый убыток в январе-сентябре из-за выплат в связи с ураганом "Иэн"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, получила чистый убыток за девять месяцев 2022 года на фоне убытка в третьем квартале из-за большого количества страховых выплат в связи с ураганом "Иэн" в США.

В январе-сентябре чистый убыток компании составил $285 млн против чистой прибыли в $1,26 млрд годом ранее.

При этом чистый убыток в июле-сентябре составил $442 млн против прибыли в размере $212 млн за аналогичный период годом ранее.

Общий объем собранных премий и комиссионных увеличился до $32,37 млрд с $31,96 млрд.

Подразделение страхования жизни и медицинского страхования зафиксировало чистую прибыль в размере $221 млн по сравнению с чистым убытком в $32 млн за девять месяцев 2021 года, а подразделение страхования имущества и от несчастного случая получило чистый убыток в размере $283 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,5 млрд годом ранее.

Swiss Re оценивает потери, связанные с крупными стихийными бедствиями, в $2,5 млрд, что главным образом связано с ураганом "Иэн" в США и наводнениями в Австралии и Южной Африке.

С начала 2022 года капитализация Swiss Re упала на 18% и сейчас составляет около 22,1 млрд швейцарских франков.