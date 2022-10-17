Ураган "Иэн" может нанести страховщикам рекордный ущерб за десятилетия

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Страховые убытки от урагана "Иэн", обрушившегося на побережье Соединенных Штатов в конце сентября, могут достичь $75 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Американская исследовательская компания RMS оценивает ущерб частным страховым компаниям в $53-74 млрд, а инвестбанк Stonybrook Capital – в $75 млрд.

Если прогноз сбудется, ущерб от "Иэна" станет рекордным для страховой отрасли за всю историю в номинальном выражении. В реальном выражении более дорогостоящим бедствием стал только ураган "Катрина" 2005 года – тогда страховщики понесли убытки в размере $65 млрд ($99 млрд с учетом инфляции на сегодняшний день).

"В плане страховых убытков "Иэн" будет сравним с "Катриной", а может, даже и превзойдет её", - сказала Джули Серакос из RMS.

Ураган "Иэн", сформировавшийся в Атлантике в 20-х числах сентября, достиг побережья Флориды 28 сентября, пересек штат с запада на восток, а затем переместился в сторону Южной Каролины. Во Флориде жертвами стихийного бедствия стали 126 человек.

Огромный ущерб от урагана может привести к пересмотру ценовой политики крупными страховыми компаниями и к банкротству многих мелких страховщиков в затронутых разрушениями штатах, полагают аналитики.