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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился до 54,7 пункта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В США в ноябре 2022 года индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 54,7 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это минимальное значение показателя с июля.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее существенное уменьшение показателя - до 59,5 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в ноябре уменьшился до 57,8 пункта с 65,6 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 52,7 пункта с 56,2 пункта в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали эти показатели на уровне 64 пунктов и 56 пунктов соответственно.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до 5,1% с 5% в октябре. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 3% с 2,9%.

Окончательное значение ноябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 23 ноября.

США Мичиганский университет
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