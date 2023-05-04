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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Мексиканская PEMEX в I квартале получила $3,2 млрд чистой прибыли

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года мексиканская нефтегазовая компания Petroleos Mexicanos (PEMEX) отчиталась о получении чистой прибыли в размере 57 млрд песо ($3,2 млрд).

Добыча нефти в первые три месяца года продолжила расти и составила 1,87 млн баррелей в сутки. Ремонтные работы, проведенные на шести нефтеперерабатывающих заводах страны, позволили увеличить переработку до 835 тыс. б/с. С учетом НПЗ Deer Park в Хьюстоне (штат Техас) общий объем переработки мексиканской компании достиг 1,1 млн б/с.

Объем продаж PEMEX зафиксирован на уровне 418 млрд песо ($23,1 млрд), показатель EBITDA - 118 млрд песо ($6,5 млрд).

Согласно утвержденной финансовой отчетности, PEMEX по итогам 2022 года получила чистую прибыль в размере почти 100 млрд песо ($5,5 млрд) по сравнению с убытком в 295 млрд песо ($16,3 млрд) в 2021 году. Как поясняет компания положительные результаты связаны с улучшением финансовой дисциплины и благоприятной конъюнктурой цен на нефть.

Сечас PEMEX находится под значительным финансовым давлением. Несколько лет назад она столкнулась с самым высоким долгом среди всех крупных нефтяных компаний, который до пандемии составлял $100 млрд, долгосрочным снижением добычи и существенным перерасходом средств.

Мексика Хьюстон Pemex Deer Park
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