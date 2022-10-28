В Крыму сделали первые шаги к изъятию активов иностранных граждан и государств

В крупнейшем производителе цемента Крыма введена временная администрация

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Крыма ввели временные администрации в АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" - крупнейшем производителе цемента в республике, а также в отношении владельца крупнейшей на полуострове сети строительных гипермаркетов "Новацентр".

Об этом телеканалу "Миллет" сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, введение временных администраций стало одним из первых шагов в реализации изменений к постановлению Госсовета Крыма, которое разрешило изымать в собственность республики имущество иностранных граждан и государств.

"Работает комиссия (Совмина Крыма - ИФ), мы определяем предприятия, комиссионно разбираемся. Наиболее известные - "Новацентр", Бахчисарайский цемзавод, Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае - это Таруты известного (украинский бизнесмен Сергей Тарута - ИФ)", - сообщил Константинов.

Комиссия также разбирается с собственностью президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.

По данным ЕГРЮЛ, руководителем временной администрации в АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" 20 октября назначен бывший директор брянского АО "Углегорск-Цемент" Алексей Дранный, руководителем временной администрации в ООО "Новацентр К" 18 октября назначена председатель севастопольского отделения "Опоры России" и директор симферопольского ООО "Стройцентр" Александра Романенко.

Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Константинов тогда уточнил, что изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

В апреле Госсовет внес в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс об изъятии имущества у иностранцев из недружественных стран. Совет при президенте России по кодификации законодательства не поддержал инициативу, как противоречащую российской Конституции.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что украинцам принадлежит ряд торговых и туристических объектов в Крыму, а также квартиры и дома. В числе таких владельцев он называл Зеленского, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, бывшего председателя Национального банка Кирилла Шевченко и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (до приватизации - Бахчисарайский цементный завод) до присоединения Крыма к России принадлежал группе "Бликфорд" бывшего главы МЧС Украины, бизнесмена Давида Жвании. Сейчас структура акционеров АО не раскрывается.

Согласно опубликованной отчетности, доход комбината в 2021 году вырос до 1,88 млрд рублей с 1,72 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 165,6 млн рублей с 95,9 млн рублей соответственно.

Владельцем сети из четырех гипермаркетов "Новацентр" в Симферополе и Севастополя является ООО "Новацентр К", зарегистрированное в Крыму в апреле 2014 года. До присоединения Крыма к России гипермаркеты принадлежали украинским сетям "Эпицентр К" и "Новая Линия", конечными бенефициарами которых являются граждане Украины, супруги - депутат Верховной рады Украины Александр Герега и предприниматель Галина Герега. Доля в размере 99% в ООО "Новацентр К" принадлежит ООО "Русстрой К" (Московская область), в котором в свою очередь 99% принадлежит кипрской Edlagor Enterprises Limited.

Согласно опубликованной отчетности, доход "Новацентр К" в 2021 году вырос до 7,29 млрд рублей с 5,96 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 607,8 млн рублей с 336,7 млн рублей.