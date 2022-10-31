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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Трудовые коллективы после национализации в Крыму иностранных предприятий пообещали сохранить

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал сохранить трудовые коллективы предприятий, которые будут национализированы в рамках принятой в республике процедуры изъятия собственности иностранных граждан и недружественных государств.

"Коллективы трудовые все остаются. Кроме персонально уполномоченных лиц от акционеров, которые выполняли волю киевских руководителей. Им, понятно, - отстранение. Все остальные остаются, работают, коллективы не сокращают", - сказал он в понедельник на заседании Совета министров республики.

Власти Крыма уже ввели временные администрации в АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" - крупнейшем производителе цемента в республике, а также в отношении владельца крупнейшей на полуострове сети строительных гипермаркетов "Новацентр". Это стало одним из первых шагов в реализации постановления Госсовета Крыма, позволяющего изымать имущество иностранцев.

ЭкономикаВ Крыму сделали первые шаги к изъятию активов иностранных граждан и государствЧитать подробнее

"Несколько предприятий крупных, которые принадлежат украинским собственникам, которые активно тратят деньги на противодействие СВО (специальной военной операции России на Украине - ИФ). Зарабатывать на территории Крыма враги России не будут, это позиция понятная, принципиальная... Завтра будут подписаны мной документы в Государственный совет Республики Крым, и коллеги быстро рассмотрят", - добавил Аксенов.

По данным ЕГРЮЛ, руководителем временной администрации в АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" 20 октября назначен бывший директор брянского АО "Углегорск-Цемент" Алексей Дранный, руководителем временной администрации в ООО "Новацентр К" 18 октября назначена председатель севастопольского отделения "Опоры России" и директор симферопольского ООО "Стройцентр" Александра Романенко.

Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Это касается земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (до приватизации - Бахчисарайский цементный завод) до присоединения Крыма к России принадлежал группе "Бликфорд" бывшего главы МЧС Украины, бизнесмена Давида Жвании. Сейчас структура акционеров АО не раскрывается.

Согласно опубликованной отчетности, доход комбината в 2021 году вырос до 1,88 млрд рублей с 1,72 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 165,6 млн рублей с 95,9 млн рублей соответственно.

Владельцем сети из четырех гипермаркетов "Новацентр" в Симферополе и Севастополя является ООО "Новацентр К", зарегистрированное в Крыму в апреле 2014 года. До присоединения Крыма к России гипермаркеты принадлежали украинским сетям "Эпицентр К" и "Новая Линия", конечными бенефициарами которых являются граждане Украины, супруги - депутат Верховной рады Украины Александр Герега и предпринимательница Галина Герега. Доля в размере 99% в ООО "Новацентр К" принадлежит ООО "Русстрой К" (Московская область), в котором в свою очередь 99% принадлежит кипрской Edlagor Enterprises Limited.

Согласно опубликованной отчетности, доход "Новацентр К" в 2021 году вырос до 7,29 млрд рублей с 5,96 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 607,8 млн рублей с 336,7 млн рублей.

Крым Сергей Аксенов
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