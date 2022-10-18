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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Парламент Крыма разрешил изымать имущество у иностранцев из недружественных стран

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Государственный совет Крыма в ходе заочного голосования во вторник внес изменения в постановление, которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан.

Из протокола по итогам заочного голосования, опубликованного на сайте крымского парламента, следует, что решение принято большинством голосов. Изменения внесены в постановление Госсовета "О вопросах управления собственностью Республики Крым".

"Принятие данного постановления позволит осуществить оформление права собственности за Республикой Крым на имущество иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также их бенефициаров и лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц", - говорится в пояснительной записке.

Как написал спикер парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале, изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

"Это будет нокаут для тех, кто продолжает выжимать из Крыма прибыль и при этом ведет против нас подрывную деятельность. Это недопустимо", - заявил он.

Как сообщалось, Госсовет Крыма в апреле внес в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс об изъятии имущества у иностранцев из недружественных стран. Совет при президенте РФ по кодификации законодательства не поддержал инициативу как противоречащую Конституции РФ.

Ранее глава республики Сергей Аксенова заявлял, что украинцам принадлежит ряд торговых и туристических объектов в Крыму, а также квартиры и дома. В числе таких владельцев он перечислял президента Украины Владимира Зеленского, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, председателя Национального банка Кирилла Шевченко и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Крым
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