Китайский промышленный PMI в октябре упал до 49,2 пункта

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ).

Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI - опережающий индикатор деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Ослабление активности в промышленном секторе КНР обусловлено жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны.

PMI сферы услуг в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов впервые с мая. В сентябре его значение составило 50,6 пункта.