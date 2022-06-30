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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Рынок акций РФ завершил полугодие падением вслед за обвалом "Газпрома"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг упал вслед за обвалившимися бумагами "Газпрома" (-30,5%), акционеры которого решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год; эти негативные новости финализировали общее падение рынка с начала года из-за антироссийских санкций Запада в связи с военной операцией России на Украине.

По итогам торгов в четверг индекс МосБиржи упал до 2204,85 пункта (-7,3%), индекс РТС - до 1345,01 пункта (-4,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,9%.

Доллар подешевел до 51,59 рубля (-1,65 рубля).

По итогам полугодия индекс МосБиржи упал на 41,8%, индекс РТС потерял 15,7%, доллар подешевел на 23,19 рубля.

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