Segezha подает заявки на активы уходящих из РФ иностранных компаний

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group интересуется профильными активами на рынке РФ, остающимися после выхода с него иностранных инвесторов, подает свои заявки, однако конкуренция за эти активы достаточно высокая, сообщила директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова на конференции Smartlab.

"Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит на рынке, и, безусловно, в нашей отрасли тоже есть "побег" иностранцев из России. Мы все эти возможности внимательно рассматриваем", - сказала она.

"В большинстве сделок мы участвуем как одни из тех, кто дает биды (bid, заявки - ИФ) свои", - отметила Романова.

По ее словам, "процесс это довольно сложный", так как сейчас сделки с продажей иностранных активов требуют одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

"Претендентов много, они не только из нашей отрасли", - отметила IR-директор Segezha. В пример она привела попытку владельца "Фармстандарта" Виктора Харитонина приобрести российские активы Mondi, сделка которого не состоялась из-за того, что не было получено разрешение правкомиссии.

Романова не стала комментировать проведение due diligence в отношении заводов IKEA, но высказала сомнение в целом в целесообразности приобретения этих активов. "В основном IKEA - это ДСП. ДСП - это по сути прессованные опилки, это отходы производства максимально дешевые, и для нас занимают долю в выручке даже не знаю какую, потому что там копейки. Это первый point, что какой-то там большой синергии, честно говоря, ожидать не стоит. Ну и IKEA продается не в том виде, в котором мы ее знали", - пояснила Романова позицию компании.

Она напомнила, что изначально появилась информация об интересе к IKEA контролирующего акционера Segezha - АФК "Система" (наличие такого интереса журналистам "Ведомостей" подтверждал Владимир Евтушенков, ранее основной акционер АФК).