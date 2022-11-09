АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

Корпорация подтвердила, что изучает возможность их купить

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" изучает покупку российских активов IKEA и проводит анализ этих предприятий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

В июне шведская IKEA заявила о намерении продать производственные активы в России. Речь идет о четырех российских фабриках, расположенных в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область). О продаже ритейлерского бизнеса речь пока не идет, неоднократно заявляли в Минпромторге (министерство взаимодействует с владельцем IKEA компанией Ingka Group по вопросам дальнейшей работы на территории России).

Примерно тогда же "Ведомости" сообщили, что интерес к активам IKEA проявляют Hoff, а также АФК "Система". Интерес к активам шведской компании "Ведомостям" подтверждал крупнейший бенефициар корпорации Владимир Евтушенков, но на тот момент речь о переговорах не шла. Позднее в числе претендентов назывались также девелоперская группа "ПИК" (сама компания опровергла намерение купить заводы IKEA) и австрийский производитель стройматериалов и мебели Kronospan, а также АО "Слотекс".

В октябре-ноябре прошел due diligence на заводах IKEA, по информации источника "Интерфакса", он завершился в начале этой недели, поданы несколько заявок. В ФАС России за согласованием сделки между тем никто пока не обращался, сообщил 9 ноября глава ведомства Максим Шаскольский.

В структуре АФК "Система" лесопромышленные активы сконцентрированы в холдинге Segezha Group. В компании не комментировали официально подачу заявки.

Однако недавно на встрече с инвестсообществом директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова отмечала, что синергия от приобретения мебельных заводов, специализирующихся на выпуске продукции в основном из ДСП, для компании неочевидна (древесно-стружечные плиты производятся из побочного продукта лесопереработки, опилок, и имеют минимальное влияние на доходы Segezha, поясняла Романова). Тем не менее она подтвердила, что Segezha в целом интересуется активами покидающих Россию иностранных инвесторов и подает заявки на соответствующие сделки.