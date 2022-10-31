Цены на пшеницу прибавляют более 5% после приостановки участия РФ в "зерновой сделке"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу растут в понедельник после решения России приостановить участие в "зерновой сделке".

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили в начале торгов на 7,7%, до $8,9325 за бушель, сообщает агентство Bloomberg. По данным на 10:30 по московскому времени цена составляет $8,76 за бушель, что на 5,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кукуруза подорожала на 2,5% - до $6,98 за бушель, соя-бобы - на 0,8%, до $13,99 за бушель.

Эксперты опасаются, что приостановка реализации инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции усилит проблему нехватки продовольствия в беднейших странах мира и приведет к усилению глобальной инфляции.

Представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) сообщило, что ООН и Турция предлагают в СКЦ варианты возможных шагов для дальнейшей реализации "Черноморской зерновой инициативы" после приостановки участия в ней России.

"Секретариат ООН в тесном сотрудничестве с турецкой делегацией в СКЦ продолжает обращаться ко всем сторонам с вариантами дальнейших шагов по деятельности центра в соответствии с целями и положениями, закрепленными в рамках инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов (12 выходящих и два входящих) по морскому гуманитарному коридору в понедельник, 31 октября. Российская делегация в СКЦ, в свою очередь, была проинформирована о планируемых передвижениях судов в соответствии с установленными процедурами центра.