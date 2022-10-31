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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Москва пообещала выполнить обязательства по поставкам зерна Каиру

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия выполнит все свои обязательства перед Египтом по поставкам зерна, несмотря на приостановку участия в так называемой "зерновой сделки", заявил замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

"То, о чем мы договаривались с нашим партнером, и особенно с таким важным партнером как Египет, с которым у нас большие объемы сотрудничества по разным направлениям, будем все выполнять", - сказал он.

По словам замминистра, технические вопросы доставки зерна в настоящее время обсуждаются.

"Я думаю, что будут найдены оптимальные решения", - добавил он.

Российский МИД заявил, что Москва на неопределенное время приостанавливает участие в выполнении стамбульских договоренностей о вывозе украинской сельхозпродукции из черноморских портов по морским коридорам безопасности. Причиной ведомство назвало атаку украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. В МИД заявили, что удар был нанесен "под прикрытием гуманитарного коридора", созданного в рамках зерновой сделки. Об этом же заявило Минобороны России.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прикладывает усилия, чтобы уговорить Москву отказаться от приостановки участия в "зерновой сделке", заявил 30 октября офис генсека. Замглавы МИД России Андрей Руденко в этот же день не исключил скорых контактов с Турцией и ООН по ситуации.

Ранее в Москве не раз констатировали, что "зерновая сделка" выполняется только частично - в плане вывоза украинской сельхозпродукции, тогда как вопрос с экспортом российских зерновых и удобрений так и не был решен. О намерении добиться отмены препятствий для поставок этих российских товаров Москва договорилась с руководством ООН.

Хроника 24 февраля – 31 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Египет ООН Турция МИД Украина Михаил Богданов. Минобороны
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