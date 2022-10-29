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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

МИД РФ объявил о приостановке "зерновой сделки" на неопределенный срок

МИД РФ объявил о приостановке "зерновой сделки" на неопределенный срок
Суда с украинским зерном в ожидании проверки в Стамбуле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

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"29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в субботу вечером.

"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия", - сказано в заявлении.

МИД РФ
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