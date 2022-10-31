Экс-президент "ЛУКОЙЛа" предупредил о спаде инвестиций в нефтянку из-за регулирования цен

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Введение ценового "потолка" для российской нефти приведет к снижению инвестиций в отрасль, считает член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, бывший президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Искусственное регулирование цены ведет к искажению представления о ценности продукта. Поэтому если цена будет слишком низка, то инвестиции сократятся", - сказал он журналистам в кулуарах ADIPEC, комментируя по их просьбе обсуждаемый price cap.

"На сколько? Сложно сказать, пока никто не понимает. Поэтому мы, РСПП, настаиваем на том, что рынок должен быть свободным", - добавил Алекперов.

В середине октября вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, а будет торговать "только с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 27 октября назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка и на суверенные права стран на собственные ресурсы.