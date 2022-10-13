Новак предложил США установить price cap на свой СПГ для Европы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США вместо обсуждения потолка цен на российскую нефть могли бы подумать о price cap на свой сжиженный природный газ, поставляемый в Европу, предложил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер Александр Новак.

"Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях", - сказал он.

Комментируя предложение Джанет Йеллен об уровне "потолка цены" у $60 за баррель, Новак заявил: "А что касается главы Минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу. Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность. Эти заявления они не соответствуют подходам для обеспечения энергетической безопасности".

Новак также прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей потребителям направлять возросшие счета за газ и за свет в Россию.

"Я слышал об этом заявлении. Конечно, оно вызывает только серьезное удивление, потому что первопричиной всего, что происходит с точки зрения дефицита энергоресурсов и повышения цен на европейском рынке как на электроэнергию, так и на газ, и на нефтепродукты, являются односторонние решения, которые приняли европейские политики по указке скорее всего своих заокеанских партнеров. Поэтому госпоже Урсуле Фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов. Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говориться, потому что вы принимали эти решения. И у нас, есть поговорка такая: сколько зеркало не протирай, а от этого краше не станешь", - сказал российский вице-премьер.

"Европа сегодня находится в остром кризисе дефицита энергоресурсов. Европа нуждается в дополнительных поставках, и в первую очередь, конечно, это европейские потребители, простые жители сегодня испытывают неудобства в росте цен. А что касается политиков, то конечно, им не с руки принимать какие-то решения, направленные на то, чтобы признать свои ошибки", - добавил Новак.