Власти США заявили, что инвестиции в нефть и газ нужны "вчера, сегодня и завтра"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции в традиционные источники энергии нужны одновременно с инвестициями в энергетический переход, заявил советник президента США по энергетическим вопросам Амос Хокштейн в ходе конференции Adipec в ОАЭ в понедельник.

Он подчеркнул, что цена нефти критична для развития экономики, потому что от нее зависит почти все, что мы потребляем. "Цена должна быть такая, чтобы обеспечивался экономический рост и не ускорялся экономический спад, высокая цена также влияет на спрос. Надо продолжать инвестиции, надеюсь, это происходит по всему миру, мы намерены наращивать инвестиции в добычу, переработку - нужно делать это одновременно с наращиванием инвестиций в энергопереход", - заметил он.

"Цели энергоперехода - это 2050 год, но, чтобы их достичь, нужно инвестировать в традиционную энергетику, смотреть более реалистично на сегодняшнюю экономику и понять, что инвестиции нужны сегодня, и вчера, и завтра в нефтегазовый сектор", - сказал Хокштейн.

Он отметил, что перед миром стоят серьезные проблемы, и компании и правительства должны работать вместе.

"Инвестиций, которые идут из ОАЭ и США, и других стран недостаточно - это глобальный кризис, он требует глобальных решений", - заметил Хокштейн.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются партнерами и наращивают мощности по добыче и переработке, а также работают над производством водорода и сокращением выбросов углерода, над нулевыми выбросами. "Мы будем работать с нашими друзьями в Египте, чтобы сделать конференцию по климату СОР27 успешной", - добавил министр Саудовской Аравии.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также считает, что для решения проблемы энергетического кризиса нужно смотреть не только на нефть, но и на газ, на весь спектр энергетики, и сфокусироваться, чтобы прилагать достаточно усилий к развитию новых источников энергии, таких, как водород.

По его словам, также важно достигать энергосбережения.

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури отметил в свою очередь, что в его стране наблюдается серьезное давление на экономику из-за стоимости энергоресурсов, но одно из положительных последствий высоких цен - то, что наращиваются инвестиции в электромобили, биотопливо, альтернативные источники быстрее, чем планировали ранее.

Однако, заметил он, чтобы совершить энергопереход, нужно пережить текущий кризис. "Надо инвестировать, если крупные страны не создадут подушку безопасности, сам энергопереход окажется под вопросом", - сказал Пури.

Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла высказал пожелание, чтобы СОР27, который скоро пройдет в Каире, стал "реалистичным". "И мы хотим продемонстрировать нашим партнерам, что можем разрабатывать ресурсы с меньшими выбросами в долгосрочной перспективе", - заметил он.