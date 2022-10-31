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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Министр промышленности ОАЭ предупредил о последствиях отказа от инвестиций в нефть и газ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Длительное недоинвестирование в нефтегазовую отрасль привело к тому, что нынешняя сложная ситуация выглядит еще хуже, заявил на конференции Adipec министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер.

По его словам, энергетический ландшафт претерпевает шторм из-за нарушения цепочки поставок, хрупкой геополитики, роста инфляции и процентных ставок, что усложняет инвестиции - мировая экономика находится "на острие ножа", идут дискуссии о том, будет ли рецессия.

"Если мы обнулим инвестиции в углеводороды, это приведет к естественному снижению добычи, и мы будем терять 5 млн б/с нефти каждый год по сравнению с текущим уровнем. Это сделает шок, который мы испытываем в этом году, небольшим тремором, - сказал он. - А мы выучили, что энергобезопасность является основополагающей для всех видов прогресса - экономического, политического, социального и климатического".

Министр отметил, что к 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, и поставки энергии нужно будет увеличить на 30%, поэтому миру нужны все решения - и это не только нефть, газ, солнце, ветер, атом или водород - нужно всё вместе.

ОАЭ Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер
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