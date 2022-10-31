Япония потратила $43,06 млрд на валютные интервенции с 29 сентября по 27 октября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Японии потратили 6,35 трлн иен ($43,06 млрд) на интервенции на валютном рынке для поддержки курса национальной валюты в период с 29 сентября по 27 октября, согласно данным министерства финансов страны.

Курс иены к американскому доллару упал почти на 30% в этом году главным образом на расхождении монетарных политик центробанков Японии и США. В то время как Банк Японии сохраняет ультрамягкие денежно-кредитные условия, ФРС пошла на ужесточение ДКП для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.

Японские власти на этом фоне 22 сентября приняли решение провести интервенцию на рынке валюты впервые за 24 года, что ненадолго поддержало иену.

Однако позднее, 21 октября, нацвалюта обрушилась до минимума за 32 года и достигла 151,90 иены за $1.

Министр финансов страны Сюнъити Судзуки тогда заявил об обеспокоенности резким ослаблением иены и выразил готовность провести интервенции для поддержки нацвалюты. В то же время Судзуки заявил журналистам, что не будет комментировать, состоялась ли интервенция или нет.

Курс иены по данным на 13:55 по московскому времени понедельника снижается к доллару на 0,8%, до 148,65 иены/$1.