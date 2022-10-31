"Газпром" сдвинул начало размещения локальных облигаций для замены евробондов-2028 в евро

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" сдвинул на 1 ноября начало размещения локальных облигаций, которые должны заместить евробонды с погашением в 2028 году, номинированные в евро, следует из раскрытия компании.

На прошлой неделе эмитент сообщал, что дата начала размещения облигаций этого выпуска - 26 октября, планируемая дата окончания - 8 ноября. Согласно опубликованному в понедельник сообщению, дата начала размещения сдвинута на 1 ноября, дата окончания - на 10 ноября.

Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Дата погашения долговых бумаг - 17 ноября 2028 года. Ранее "Газпром капитал" сообщал, что оплата "замещающих" облигаций будет производиться евробондами-2028, выпущенными Gaz Finance plc, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2028 году на 500 млн евро, ставка купона по ним - 1,85%.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, а также часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. На прошлой неделе был начат сбор заявок для замены на локальные бонды еврооблигаций с погашением в 2023 и 2024 годах, номинированных в евро.