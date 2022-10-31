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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

"ЛУКОЙЛ" разместил локальные облигации на $315,8 млн для замещения евробондов-2026

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" разместил "замещающие" облигации на $315,8 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2026 году на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 31,58%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными LUKOIL International Finance B.V. и гарантированными "ЛУКОЙЛом". Дата погашения обмениваемых еврооблигаций - 2 ноября 2026 года, ставка купона - 4,75% годовых.

Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал ранее "ЛУКОЙЛ".

Всего у компании в обращении находятся пять выпусков евробондов, в октябре "ЛУКОЙЛ" проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков. Ранее компания сообщила о частичной замене локальными облигациями трех из них – это еврооблигации с погашением в 2023, 2027 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск "замещающих" облигаций с погашением в 2023 году, его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.

ЛУКОЙЛ
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