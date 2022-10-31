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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в РФ до 10,1 млн б/с к 2027 году

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России к 2027 году сократится до 10,1 млн б/с, однако после начнется постепенное восстановление, и в начале 2030-х она вернется на уровень 10,5 млн б/с, пишут аналитики ОПЕК в своем ежегодном обзоре.

По мнению экспертов, в краткосрочной и среднесрочной перспективах добыча нефти в РФ сократится на фоне эмбарго западных стран на ее поставки, "самосанкций" покупателей, не желающих иметь дело с энергоносителями из России, а также более слабого внутреннего спроса. Наиболее существенное влияние ожидается от полного запрета ее импорта странами ЕС, введение которого ожидается с 5 декабря, а также санкций на страхование и грузоперевозку.

"Многие международные нефтяные компании, работающие в сфере разведки и добычи в России, также объявили о продаже или прекращении деятельности, что вызывает вопросы о продолжении инвестиций и, в некоторых случаях, о передаче технологий", - подчеркивается в отчете.

Аналитики приходят к выводу, что добыча нефти в России снизятся с 10,8 млн б/с в 2021 году до 10,1 млн б/с к 2027 году, однако после начнется постепенное восстановление добычи по мере роста внутренних инвестиций, прежде всего, в крупный проект в Восточной Сибири. Это позволит к началу 2030-х годов восстановить добычу до 10,5 млн б/с.

По прогнозу экспертов ОПЕК, к 2045 году добыча нефти в РФ составит в среднем 10,4 млн б/с.

ОПЕК
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