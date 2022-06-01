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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:28

Матвиенко сочла, что бюджет РФ не пострадает от эмбарго ЕС на российскую нефть

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Отказ Европы от российских поставок нефти не угрожает России и бюджету страны, пострадают только европейцы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Россия и российский бюджет, поверьте, ничего не потеряют. После пандемии началось существенное восстановление экономики большинства стран. Мы можем спокойно эту нефть переориентировать на другие рынки", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" в Мапуту в среду.

По ее мнению, прекращение поставок нефти из РФ "критично в первую очередь для жителей стран ЕС", так как это "сильно ударит по качеству жизни их граждан". На мировом рынке востребован определенный объем нефти, "другой никто не поставит", добавила спикер Совфеда.

"Нужно больше использовать нефти в своей стране. Больше нефти перерабатывать, не гнать сырую нефть. Есть такие проекты на нефтехимических заводах. Думаю, это сподвигнет нас ускорить процессы. Даже если (европейцы - ИФ) перестроятся, думаю, не будет потерь, цена на нефть существенно вырастет. Те объемы, которые недопоставим в Европе, покроем за счет роста цены на нефть", - резюмировала Матвиенко.

Как сообщалось, страны ЕС в ночь на вторник, 31 мая, согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, до конца года европейские страны откажутся от 92% ввозимой российской нефти.

ЕС Россия Украина Валентина Матвиенко
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