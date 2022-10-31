Vitol продолжает выполнять существующие контракты по нефтепродуктам РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сырьевой трейдер Vitol c апреля прекратил торговлю российской нефтью, но продолжает выполнять существующие контракты по нефтепродуктам, сообщил руководитель Рассел Харди в ходе конференции Adipec.

По его словам, в отношении 2023 года компания ждет решений по ценовому потолку (price cap) и участия европейских игроков в этом законодательстве.

По оценке Харди, 160 млн баррелей нефти сейчас не могут попасть на европейский рынок из-за санкций и идут в основном на восток.

"Мы потеряли 160 млн баррелей предложения нефти, потому что она отправляется на гораздо более длительное расстояние и все это имеет влияние на цену. И если продолжать дальше (введение санкций в отношении российской нефти - ИФ), то это все будет влиять на цену для потребителей. Думаю, на этом этапе нужно сохранять баланс", - сказал Харди.

Комментируя идею введения потолка цен на нефть, трейдер отметил, что это механизм, благодаря которому западные правительства пытаются сохранить предложение на рынке. В то же время, отметил Харди, уровень участия стран и компаний G7 в торговле российской нефтью и нефтепродуктами существенно упал и упадет ещё больше, потому что природа законодательства price cap, вероятно, приведет к тому, что многие компании остановят эту деятельность, а нефть найдёт новые рынки - вероятно, крупных потребителей в Азии.

В свою очередь, глава британской ВР Бернард Луни, комментируя потенциальный price cap в отношении газа, заметил, что сегодня этот энергоноситель идет в Европу, потому что та платит за него более высокую цену. И, если ввести потолок цен на газ, в моменте, возможно, он "не пойдет туда, где он нужнее".

"Если 2-3 года назад в Европе спрашивали, что они хотят от энергии, ответ был один - нулевые выбросы, то теперь говорят об энергосистеме, которая работает. Это та система, которая обеспечивает мир безопасной, доступной и чистой энергии. И урок для политиков - вместо фокусирования на выбросах, нужно концентрироваться на энергетической трилемме (безопасность, доступность и климатическая устойчивость - ИФ).