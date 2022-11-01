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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Из-под price cap выведена нефть РФ, отгруженная до 5 декабря и доставленная до 19 января

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Действие "ценового потолка" (price cap) не будет распространяться на российскую нефть, отгруженную в портах до 5 декабря и выгруженную до 19 января, говорится в пояснении OFAC к работе вводимого механизма.

"Поставщики услуг в США могут продолжать предоставлять услуги, связанные с морской транспортировкой нефти российского происхождения, закупленной по цене выше "ценового потолка", при условии, что она будет погружена на судно в порту для морской транспортировки до 00:01 5 декабря 2022 года (по восточному поясному времени) и выгружена в порту назначения до 00:01 19 января 2023 года", - сообщает OFAC.

Для примера ведомство приводит следующую ситуацию. "Сырьевой трейдер из США заключает 1 ноября контракт на покупку российской нефти для отправки в юрисдикцию, которая не запрещает импорт такой нефти. Трейдер организует погрузку нефти на судно. Оно загружено 1 декабря, выдается коносамент. Нефть выгружается в порту назначения 15 декабря. Страховые компании США обеспечивают покрытие этой отгрузки и оплачивают любые связанные с ней претензии в случае необходимости", - говорится в пояснении.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов. С 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Как говорится в предварительном руководстве OFAC по price cap, регулятор разрешает американским компаниям предоставлять услуги по страхованию и морской транспортировке нефти после 5 декабря в случае, если ее стоимость не превышает установленную в рамках "ценового потолка". В обратном случае такие действия подпадают под запрет.

При этом до сих пор не объявлено, какой будет предельная цена на нефть из России в рамках механизма. Несколько дней назад Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения ввиду "скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть и усилиями центробанков по борьбе с инфляцией".

США Минфин OFAC G7
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