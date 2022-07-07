Vitol выйдет из проекта "Восток Ойл"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Нефтяной трейдер Vitol S.A. реализует план по выходу из российского проекта "Восток Ойл", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"Vitol достиг соглашения о продаже своих акций и находится в процессе улаживания юридических формальностей, необходимых для закрытия этой сделки", - говорится в сообщении.

Консорциум Vitol и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. закрыл сделку о покупке 5-процентной доли уставного капитала "Восток Ойл" за 3,5 млрд евро в октябре прошлого года.

"Vitol сократил объемы отгрузок российской нефти и нефтепродуктов на 80% с января 2022 года и продолжит сокращать эти объемы до конца года", - сообщила компания, отметив, что все поставки осуществляются в полном соответствии с европейскими и американскими законами и санкциями.