В АТОР сообщили о возможности оплачивать экскурсии в Турции российскими картами

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Туроператоры предлагают туристам оплачивать экскурсии в Турции и ОАЭ через банковское приложение или в личном кабинете туриста на сайте туркомпании, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Российский выездной туризм потихоньку идет по "китайскому пути". Некоторые туроператоры уже предлагают российским туристам онлайн-оплату экскурсий в Турции и ОАЭ через мобильное банковское приложение или личный кабинет на сайте туркомпании. При этом проводить транзакции можно любыми российскими картами, в том числе с платежными системами Visa и Mastercard", - рассказала она.

По ее словам, держатели карт Сбербанка могут оплатить экскурсию по этой ссылке прямо в личном кабинете приложения "Сбербанк Онлайн", выбрав в качестве получателя платежа туроператора и введя номер заявки из личного кабинета. Второй вариант оплаты предусматривает помощь гида, который занимается бронированием и оформлением заявки.

"Обработка платежа и в первом, и во втором случае осуществляется на территории России, и тип карты при этом неважен: будут работать любые российские карты, и "Мир", и Visa, и Mastercard. После получения денег в рублях туроператор уже сам рассчитывается с турецкими фирмами - поставщиками экскурсий", - объяснили в АТОР.

Также у туристов остается возможность приобретения экскурсий на этапе бронирования тура за рубеж. Для дополнительных расходов туроператоры и турагенты рекомендуют запасаться наличными или оформить карту зарубежного банка.

"Похожий тип оплаты услуг в годы массового китайского туризма в Россию был распространен у китайских турфирм, организовывавших туры в Россию. Туристов завозили в специальные магазины или рестораны, в которых они могли расплачиваться онлайн через китайскую систему Alipay, через нее проходила оплата и дополнительных экскурсий", - сообщила Ломидзе.

По ее словам, если такой сценарий станет массовым, то в результате возникнет ограниченное число поставщиков экскурсий, туристических магазинов и иных торговых точек, договорившихся с туроператорами о схеме постоплаты за приобретенные российскими туристами продукты и услуги.

28 октября РБК сообщил, что в качестве альтернативы этой системе два крупных российских банка рассматривают возможность установки своих платежных POS-терминалов в ряде дружественных стран для приема карт "Мир". Это позволит туроператору получить деньги за экскурсии, минуя платежную инфраструктуру страны отдыха туриста, и рассчитывается по своим каналам с поставщиками.

В сентябре все пять турецких банков, работавших с российской картой "Мир", приостановили сотрудничество с платежной системой из-за опасения санкций со стороны Минфина США.