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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Малайзия не исключает возможности запуска платежной системы "Мир" в стране

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Платежная система "Мир" может в перспективе начать работать в Малайзии, а пока российским туристам стоит использовать в стране UnionPay, считает временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак.

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"Я думаю, что на данный момент удобнее приезжать в Малайзию и использовать платежную систему Union (китайская UnionPay - ИФ), которая уже развита, например, в Китае. Это альтернативная платежная система. Но в будущем я не исключаю такую возможность, что платежная система "Мир" будет работать в Малайзии", - сказал он в понедельник журналистам в Екатеринбурге.

Он уточнил, что пока система "Мир" не работает в Малайзии, и связал это с тем, что власти страны еще не начали обсуждать этот вопрос с Россией.

Ситуация с приемом карт "Мир"

Как сообщалось, 15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК Владимира Комлева.

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В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

19 октября сообщалось, что почти половина банков Киргизии приостановила обслуживание карт "Мир".

Малайзия Мир
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