Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Турецкая платежная система Troy рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок российскими туристами в Турции, однако в настоящее время оформить банковскую карту россияне пока не могут, сообщила в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В связи с многочисленными сообщениями в СМИ хочу прояснить ситуацию с турецкими картами TROY. Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции. Однако оформить карту TROY на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции", - написала она в телеграм-канале.

Как отметила Догузова, в текущих условиях наиболее простым способом оплаты покупок в Турции для российских туристов пока являются наличные. "Российские рубли можно обменять на турецкие лиры по прибытию в Турцию в пунктах обмена в аэропорту или в городе. Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются", - добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что на территории Турции российские туристы могут оформить карту платежной системы Troy, чтобы расплачиваться за услуги и товары на территории страны.

Troy - национальная платежная система Турции, работающая с 2016 года. По данным на март 2022 года, в обращении находится более 12 млн карт Troy.

"Мир" больше не принимают

До сентября 2022 года в Турции можно было расплачиваться картой российской платежной системы "Мир", а также снимать с нее наличные в терминалах пяти турецких банков. В начале сентября у отдыхающих в Турции российских туристов появились сложности с использованием этих карт. Позже об отказе от работы с российской платежной системой заявили сначала частные банки IsBank и DenizBank, а 27 сентября к ним присоединились три государственных - Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Таким образом в Турции больше не осталось банков, которые принимают российские карты "Мир".

Как пояснили банки, эти решения были приняты в связи с предупреждением OFAC, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках.