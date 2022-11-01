Игра "Call of Duty: Modern Warfare II" показала лучший старт продаж в истории франшизы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Продажи видеоигры "Call of Duty: Modern Warfare II" за три дня после релиза, состоявшегося 28 октября, составили $800 млн, что является лучшим дебютом в истории игр этой серии, говорится в сообщении разработчика Activision Blizzard Inc.

Первая игра серии "Call of Duty" появилась в 2003 году. Игра выходит на всех основных платформах, включая PlayStation, Xbox и ПК.

Акции Activision, которую покупает Microsoft Corp. за $69 млрд, дорожают на 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник.

Закрытие сделки с Microsoft ожидается до 30 июня 2023 года. Activision выпускает такие известные серии игр как Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.