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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Activision Blizzard снизила чистую квартальную прибыль на 32%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале американский разработчик видеоигр Activision Blizzard снизил чистую прибыль в июле-сентябре на 32%, при этом выручка упала по итогам четвертого квартала подряд, но превзошла ожидания.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $435 млн, или 55 центов в расчете на акцию, по сравнению с $639 млн, или 82 цента на акцию, в третьем квартале прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до 68 центов на акцию с 89 центов.

Выручка уменьшилась на 14% - до $1,782 млрд - против $2,07 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 50 центов на акцию при выручке в $1,7 млрд.

Activision Blizzard не опубликовала презентацию для инвесторов и не проводила конференц-колл с журналистами после сделки с Microsoft. В январе корпорация объявила, что покупает разработчика игр за $68,7 млрд. Компании ожидают закрытия сделки к концу финансового года Microsoft, который наступит 30 июня 2023 года.

С начала 2022 года капитализация Activision Blizzard выросла почти на 7% (до $56,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время потерял более 20%.

Activision Blizzard разрабатывает такие известные серии игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.

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