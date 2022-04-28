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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Акционеры Activision Blizzard одобрили предложение Microsoft о покупке

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры Activision Blizzard Inc., одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр, одобрили предложение Microsoft о покупке.

IT-гигант заявил о планах купить Activision Blizzard в январе этого года и предложил $95 за акцию компании. Сумма сделки должна составить почти $70 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Activision Blizzard, более 98% акционеров проголосовали за продажу компании в ходе специального собрания, состоявшегося в четверг.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в течение финансового года, который завершится 30 июня 2023 года.

Activision Blizzard и принадлежащие ей студии известны разработкой серий игр Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. В эти игры играют около 400 млн человек в 190 странах. После завершения сделки Microsoft станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе после китайской Tencent и японской Sony, говорится в пресс-релизе.

Activision Blizzard Microsoft
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