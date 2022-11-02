В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины в четверг

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла надеется на возобновление движения сухогрузов с украинским продовольствием в четверг.

"Экспорт зерна и продовольствия из украинских портов необходимо продолжать. Хотя движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках "Черноморской зерновой инициативы", мы ожидаем, что загруженные суда выйдут в море в четверг", - написал он в твиттере.

Ранее представительство ООН в СКЦ сообщило об отсутствии планов по движению сухогрузов в рамках Черноморской зерновой инициативы 2 ноября.

В субботу 29 октября в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.