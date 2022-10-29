Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в "зерновой сделке"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских беспилотников на корабли Черноморского флота и с приостановкой участия Москвы в стамбульской зерновой инициативе, заявил первый заместитель постпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский.

"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках т.н. черноморской инициативы, постпредство уведомило Генсека ООН о том, что Россия приостанавливает участие в ней", - написал Полянский в телеграм-канале.

Как отметил российский дипломат, Москва "запросила на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету".

"Российская сторона приостанавливает действие инициативы на неопределенный срок. Соответствующие указания были даны российским представителям Совместного координационного центра, отвечающим за реализацию инициативы", - говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, с содержанием которого ознакомился "Интерфакс".

Письмо Небензи направлено генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и его заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу.

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