Правительство Великобритании подготовило секретный план действий на случай блэкаута

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании в рамках тестирования программы Yarrow - конфиденциального плана действий на случай отключения электроэнергии - в последние дни провело серию учений с правительственными департаментами и советами по всей стране, сообщает The Guardian.

Издание ознакомилось с документами, отмеченными как "официально конфиденциальные", в которых предупреждается, что при наихудшем сценарии все сферы экономики, включая транспорт, обеспечение продовольствием, водоснабжение, связь и энергетику, могут быть серьезно нарушены на срок до недели.

Газета приводит заявление теневого министра по проблемам изменения климата Эда Милибэнда: "Все правительства планируют действия на случай наихудших сценариев, но правда в том, что мы уязвимы как страна как прямое следствие десятилетия неудачной консервативной энергетической политики".

В качестве факторов, которые оказывают влияние на энергетическую безопасность Великобритании, он назвал запрет ветроэнергетики на суше, сокращение инвестиций в энергоэффективные отрасли, остановку атомной энергетики и закрытие газовых хранилищ. Это, считает он, "привело к росту счетов и зависимости от импорта газа".

The Guardian пишет, что один из ее источников заявил: "Правительство стремится не допустить никакой огласки программы Yarrow, поскольку не хочет, чтобы она рассматривалась как связанная с ситуацией вокруг Украины, поставками энергии и стоимостью жизни. Но нам нужно заранее подумать о том, как мы сможем помочь людям. Тот факт, что чиновники говорят об этом сейчас, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это реально может произойти".