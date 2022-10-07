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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день зимой в наихудшем сценарии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британцы могут столкнуться с отключением электроэнергии на три часа в день в определенные периоды грядущей зимой в случае, если волатильность и неопределенность на глобальных энергетических рынках усилится, предупредил оператор газовых и электросетей National Grid Plc.

Компания, снабжающая энергией дома и бизнес в Англии, Шотландии и Уэльсе, сообщила, что в соответствии с ее "базовым сценарием" у потребителей не возникнет проблем, и отключения электроэнергии представляются "маловероятными". Однако они возможны в "наихудшем сценарии", при котором поставки газа будут чрезвычайно небольшими.

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При этом в сообщении Electricity Service Operator, входящего в National Grid, говорится, что грядущий зимний период, вероятно, будет напряженным для поставщиков электроэнергии, однако оператор "разработал дополнительные инструменты для контроля за риском".

National Grid предупредила о возможности сценария, при котором страны Европы не смогут экспортировать электроэнергию в Великобританию из-за дефицита газа или производственных проблем в других странах.

"В том маловероятном случае, если мы окажемся в подобной ситуации, некоторые потребители могут остаться без электроэнергии на заранее определенные периоды в течение дня - предполагается, что они составят три часа", - говорится в сообщении National Grid.

При этом оператор обещает, что потребители будут предупреждены об отключении электроэнергии заранее. Вероятнее всего, она будет происходить в пиковые часы - утром или между 16 и 19 часами по местному времени.

Великобритания
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