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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Сунак и Макрон договорились сотрудничать для обеспечения стабильной ситуации в энергетике

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном глобальные проблемы, а также сотрудничество в сфере энергетики.

"Лидеры решили работать вместе, чтобы обеспечить более стабильное будущее энергетики. В частности, речь идет о сотрудничестве в области атомной энергетики", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу.

Сунак и Макрон говорили о ситуации на Украине, и лидеры обеих стран отметили важность продолжения работы для поддержки Киева.

Премьер-министр также заявил, что Великобритания и Франция должны сделать маршрут через пролив Ла-Манш недоступным для незаконных перевозчиков мигрантов, и лидеры согласились углублять сотрудничество по этому вопросу.

Кроме того, Макрон поздравил Сунака с вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

Великобритания Франция Риши Сунак Эммануэль Макрон
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